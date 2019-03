Nomadi aggrediscono e feriscono clienti di un bar (anche minorenni): denunciati

I militari della Stazione di Valli del Pasubio hanno denunciato, dopo un’attività d’indagine, H.F. cl. 1994, H.C. cl. 1999 e K.P. cl. 1988, tutti nomadi con precedenti di p.g., per lesioni dolose aggravate in concorso.

I due soggetti nella serata del 23 febbraio 2019, dopo un’animata discussione scaturita per futili motivi all’interno del “Bar River” in Via Roma 11, hanno aggredito diversi avventori tra cui anche alcuni minorenni; in particolare una delle vittime, un ventitreenne residente a Valli del Pasubio, è stato ricoverato nei giorni successivi presso l’ospedale di Santorso, ed è stato medicato e refertato con prognosi di gg. 30 per “ampia perforazione membrana timpanica sinistra”.

L’individuazione dei colpevoli è avvenuta tramite lo studio dei filmati di registrazione, nonché l’ascolto dei testimoni presenti al momento dell’aggressione.