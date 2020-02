Noleggia auto taroccando i documenti: denunciato vicentino, nei guai anche probabile connivente

Due vicentini sono stati denunciati ieri dagli agenti di polizia del Reparto Prevenzione Crimine dopo un controllo effettuato ieri in Riviera Berica. Si tratta di L.B. 35enne titolare di un’agenzia di noleggio e di O.T. di 43 anni probabile complice. Il primo denunciato per ‘falsità materiale’ e il secondo per ‘uso di atto falso’.

Gli agenti hanno fermato O.T. alla guida di una BMW e durante il controllo dei documenti hanno scoperto un’incongruità. L’uomo ha riferito di avere l’auto a noleggio. Nella fotocopia della carta di circolazione, infatti, notano che nella documentazione relativa all’auto senza conducente ad uso terzivi era una scritta con caratteri diversi rispetto al resto dello stampato.

In seguito ad una verifica con la banca dati della Motorizzazione Civile, è emerso invece che il mezzo era autorizzato per il trasporto di persone ad uso proprio (auto privata) e non a noleggio e che il contratto era stato stipulato da una seconda persona, O.T., subito chiamato a rispondere della difformità. O.T., titolare di una ditta di noleggio, risiede nella stessa via di L.B.

Il cambio nel documento, porta dei vantaggi fiscali al possessore del mezzo e vi sono quindi gli estremi per configurare un danno erariale. . Si è scoperto poi che l’assicurazione dell’auto era intestata alla madre del conducente, il che lascia supporre che vi sia una connivenza nell’irregolarità.

Il proprietario si è giustificato dicendo che ha operato il cambio del documento per evitare spese per passaggio proprietà e spese di modifica della carta circolazione. In sostanza si tratta di noleggio abusivo di auto. La posizione degli indagati è al vaglio della polizia per capire se nell’attività di O.T. vi siano altre irregolarità.