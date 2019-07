Nel weekend si mangia a Chiampo: arriva il primo Street Food Festival

PIAZZA GIACOMO ZANELLA, 19-20-21 LUGLIO

Un evento senza precedenti sta per arrivare per la prima volta a Chiampo. Lo ‘Street Food Festival’ è pronto ad entrare in scena con unavasta scelta di prodotti enogastronomici d’eccellenza, musica e intrattenimento. Tanti i truck food pronti ad approdare in piazza Giacomo Zanella, cornice prescelta per la kermesse di 3 giorni che partirà Venerdì 19 Luglio e si protrarrà fino a domenica 21. Qualità e varietà al primo posto, con piatti dall’Italia e della cucina internazionale, ma anche la musica sarà protagonista per tutta la durata del Festival. A lanciare la rassegna è l’associazione culturale ‘Gente di Strada’, attiva da oltre 4 anni nell’ambito dell’organizzazione di eventi.

Ce ne sarà per tutti i gusti, a partire dall’immancabile oliva ascolana, preparata alla vecchia maniera con gli ingredienti della tradizione locale. Sul campo anche l’Abruzzo con gli imperdibili arrosticini. Via libera anche alla Puglia che scenderà in campo con la bombetta di Alberobello, uno speciale involtino di capocollo di maiale farcito con ottimo formaggio canestrato. Non mancherà nemmeno la Campania conil rinomato cuoppo napoletano, e altri piatti autoctoni. L’ Emilia Romagna sarà rappresentata dall’eccellenza delle tigelle modenesi e dall’irresistibile gnocco fritto. Per chi invece è a caccia di sapori esotici al di la dei confini dello stivale, in campo ci sarà anche la cucina argentina con un ottimo asado e carne alla griglia di ogni genere. non mancheranno neppure gli hamburger dal gusto a stelle e strisce. Insomma, ogni palato sarà soddisfatto, così come la curiosità, quella che spinge a ricercare prodotti nuovi e insoliti. Il tutto sarà accompagnato da ottime birre artigianali della tradizione tedesca e ceca: marchi di qualità selezionati dal birrificio umbro Buffalo Beer.

Ma se l’appetito vien mangiando, è pur vero che anche l’orecchio vuole la sua parte. L’obiettivo di “Gente di Strada” è infatti quello di mettere su un evento a 360 gradi. Per questo, al festival dei sapori si affiancherà la buona musica portata in scena dagli artisti che si esibiranno durante le tre sere. I protagonisti di Venerdì saranno i one no one live show che con il loro simpatico format proporranno 101 canzoni in 101 minuti. Sabato ce ne sarà per tutti per tutti i gusti fin dal pomeriggio: il primo appuntamento di giornata è riservato ai moto amatori che alle 16.00 partiranno da Piazza Giacomo Zanella per un rilassante motogiro, il divertimento continuerà alle 18.00 con Petermix dj e con la sua selezione musicale che ci accompagnerà fino alle 20.30, orario in cui inizierà l’ attesissimo Chiampo Summer Live 2019. Domenica sarà il turno dei Trio de Janeiro, dalle 20.45 la band dal sapore latino regalerà al pubblico una serata “loca” e divertimento assicurato!

Insomma, saranno 3 giorni tutti da vivere. Un evento aperto a un pubblico di tutte le età, dai più grandi ai più piccoli. L’estate, quindi, si aprirà all’insegna del divertimento, della musica, del relax e, soprattutto, del buon cibo. «Ringraziamo di cuore l’amministrazione comunale – dice Benito Mistichelli dell’associazione Gente di Strada – per l’occasione che ci ha offerto. Speriamo di ottenere un grande successo per questo anno zero, portando tante persone nella splendida Chiampo, consentendo anche un ritorno economico a tutti i commercianti locali».