Muore uomo investito vicino a casa

Grave incidente ieri poco dopo le 18 a Sarego. Un uomo di 73 anni, Alessandro Marchi, è stato investito da una Fiat 600 alla cui guida vi era una donna residente a Montecchio Maggiore, lungo la strada provinciale. L’incidente è avvenuto all’altezza di via Montegrappa a Meledo di Sarego nelle vicinanze del capitello dedicato a Sant’Antonio. L’uomo era residente i zona. Dopo essere stato travolto è stato soccorso dal personale sanitario del Suem 118 ma è morto poco dopo in ospedale. E’ stato avvisato il pm di turno che ha aperto un fascicolo per omicidio stradale