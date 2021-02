Muore di Covid Giuseppe Basso, il medico luminare dei bambini

Dopo settimane di malattia il professor Giuseppe Basso, 73 anni, è deceduto nella notte del 16 febbraio. L’ex direttore di Oncoematologia pediatrica era ricoverato da diverse settimane dopo aver contratto il Covid. Basso era un medico molto amato e molto noto: ex direttore della Clinica di oncoematologica pediatrica dell’Azienda Ospedale Università e presidente dell’Istituto di Ricerca Città della Speranza, è da sempre considerato un luminare in Italia nella cura dei tumori pediatrici.

“Il Covid ci ha portato via la stella cometa delle cure per i bambini malati di tumore. Con Giuseppe Basso, la sanità veneta perde non solo un grande clinico, ma anche una persona incomparabile per le qualità sul piano umano, che ho avuto la fortuna di conoscere molto bene”.

Così il Presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia.

“Lo stimavamo per le straordinarie capacità cliniche – aggiunge Zaia – e gli volevamo bene per quel tocco di umanità che ha sempre messo nell’affrontare ognuno dei suoi casi, sia verso i piccoli malati che verso le loro famiglie. Non lo dimenticheremo e, anzi, mi auguro che i più giovani che intraprendono questa difficilissima specializzazione, lo considerino un esempio da seguire senza indugi”.

“Giuseppe Basso, con il suo appassionato lavoro, ha salvato migliaia di giovani vite. I bimbi per i quali non è riuscito a fare il miracolo, ora lo accolgono in Paradiso”.