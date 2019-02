Muore a 12 anni mentre gioca al campetto

Notizia in aggiornamento ——>>> Tragedia oggi pomeriggio ad Arsiero. Un ragazzino di dodici anni, Samuele M., si è accasciato a terra mentre stava giocando a pallone con gli amici, intorno alle 17, nel centro del paese. Immediati i soccorsi, tra cui anche una mamma che ha tentato le prime disperate manovre di rianimazione. Sul posto, oltre ai sanitari del Suem, anche l’elisoccorso. Compagni di gioco sotto shock e genitori disperati. Purtroppo tutti i soccorsi sono stati vani: Samuele, di appena 12 anni, è morto per un malore che non gli ha lasciato scampo, mentre giocava con i suoi amici, lasciando nella disperazione la sua famiglia e un paese attonito.