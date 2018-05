MONTICELLO C.O. – Una nuova App per il Comune

L’era digitale è già in essere e l’Amministrazione di Monticello Conte Otto si è mossa al passo con l’innovazione dotandosi di un nuovo strumento digitale a portata di tutti. La nuova App del Comune è pronta per essere scaricata e utilizzata in modo totalmente gratuito L’applicazione è già disponibile sugli Store Apple (iOS) e Google (Android) e permetterà di avere sui propri dispositivi mobile (tablet e smartphone) tutti i servizi e i vantaggi che il Comune offre ai propri cittadini e non solo. Un canale nuovo e comodo per conoscere meglio le attività dell’Amministrazione, ricevere le comunicazioni di servizio diramate dall’Ente, sapere cosa succede nel paese e quali sono i soggetti e le strutture che operano sul territorio comunale. Con pochi semplici click sarà possibile scoprire l’offerta sul territorio sia a livello turistico (dove mangiare e dormire, luoghi da visitare ed eventi), sia a livello di servizi erogati al cittadino. La App è divisa in macro sezioni: Visitare, Vivere e Il Comune. Nella prima è possibile trovare tutte le informazioni utili sulle strutture ricettive, hotel, ristoranti, oltre che i parchi e le ville, i monumenti di interesse storico e artistico ed un accesso privilegiato a tutti gli eventi in programma, consultabili anche attraverso un calendario annuale con tutte le manifestazioni in arrivo a Monticello Conte Otto. Nell’area Vivere invece si trovano i contatti che possono essere utili per chi vive nel territorio comunale: medici, uffici postali, farmacie, veterinari, strutture sportive, associazioni. Infine l’area Il Comune rappresenta una vera e propria “porta aperta” sull’Amministrazione e gli Uffici di Via Roma: un tramite diretto con chi amministra e lavora nei tanti settori di attività del Comune. In questa sezione è infatti presente anche uno speciale canale per inviare Segnalazioni: una modalità efficace, idonea e riservata per inviare suggerimenti all’amministrazione, oppure segnalare la necessità di manutenzioni o interventi che integrerà l’attuale servizio social “Sos cittadini di Monticello Conte Otto”.

Per poter utilizzare con questo strumento occorre solo effettuare un login indicando il proprio indirizzo mail e il luogo di residenza. La segnalazione inviata può essere geolocalizzata direttamente dal proprio smartphone e corredata da un’immagine (da poter scattare anche in diretta dal proprio telefonino). I messaggi inviati tramite questo canale saranno raccolti e gestiti quotidianamente dagli uffici comunali di competenza.

L’applicazione del Comune è uno strumento in continua evoluzione ed aggiornamento, non esiste una staticità delle informazioni attualmente contenute nella App: è possibile poter inviare contenuti da aggiungere o sostituire a ciò che è al momento pubblicato (ad es. attività, ristoranti, bar, associazioni). “Con la App si compie un passo importante nel nostro Comune – ha commentato il sindaco Claudio Benincà , un traguardo che rappresenta la volontà di comunicare ancor di più con i cittadini, semplificando il funzionamento e la gestione della macchina comunale, mettendosi a disposizione, con tutti gli strumenti necessari, per uno scambio sinergico tra pubblico e privato. Continuiamo infatti a investire in innovazione perché crediamo fermamente che il cittadino debba essere messo in grado di accedere con facilità ai servizi erogati e le attività organizzate dal Comune, ma non solo. Questa applicazione è un ottimo veicolo per la promozione delle attività economiche presenti sul nostro territorio, è gratuito e davvero all’avanguardia. Mi venga consentito di ringraziare l’Assessore Christian Zocchetta che, con molto impegno e determinazione, ha portato a termine questo importante progetto”. La App del Comune, così come il sito recentemente ristrutturato, è infatti uno strumento semplice ed intuitivo costruito nell’ottica di aumentare all’accessibilità e la trasparenza dell’ente al suo esterno.

“La nuova App rappresenta un tassello di un percorso più complesso di digitalizzazione della Pubblica Amministrazione avviato ormai da tempo all’interno del palazzo comunale – ha spiegato l’assessore all’innovazione tecnologica Christian Zocchetta – . Un processo, avviato in tre fasi distinte, di cui fanno parte: la digitalizzazione delle procedure interne, la trasparenza nell’accesso del cittadino alla pubblica amministrazione e la semplificazione degli strumenti con i quali il cittadino può fruire di dati e servizi a disposizione”.