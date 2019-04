MONTECCHIO MAGGIORE SEMPRE PIÙ BIKE-FRIENDLY: ARRIVA IL BIKE TEST TOUR DI SHIMANO

Per la prima volta Shimano Steps Italian Bike Test farà tappa nel nord-est: ad ospitare questa new entry nel bike test tour più importante d’Italia sarà il Comune di Montecchio Maggiore il weekend del 28 e 29 settembre. Ad attendere i partecipanti ci sarà un villaggio expo con tutte le novità 2020 del mercato bike: l’anno scorso sono stati più di 9mila i test in 4 tappe, per quasi 2.000 bici a disposizione dei partecipanti. Il servizio di Paolo Usinabia.