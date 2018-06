MONTECCHIO M. – Torna Turisti in Poltrona

L’Assessorato alle Politiche Giovanili della Città di Montecchio Maggiore presenta la rassegna di racconti di viaggio TURISTI IN POLTRONA che quest’anno giunge alla sua 20^ edizione e sarà parte integrante del cartellone culturale Estate d’Eventi. Durante le quattro serate scopriremo la Londra dei Beatles (aka “ma John ha veramente camminato qui?”) (18 giugno), viaggeremo tra Senegal e Gambia con Solidarietà su due ruote nel Sahara (25 giugno), passeremo in Ki Ki So So Lhargyalo – trekking in Ladakh, percorrendo antiche vie carovaniere (2 luglio) fino ad arrivare a vedere I paradisi del Perù (9 luglio). Tutti gli incontri, a ingresso libero, si svolgeranno i lunedì sera dal 18 giugno al 9 luglio 2017 alle ore 21:15 presso il Giardino della Biblioteca Civica, via San Bernardino (in caso di maltempo in Sala Civica di Corte delle Filande.) L’organizzazione tecnica è a cura dell’InformaGiovani.