MONTECCHIO M. – Su Rai 1 la S. Messa dalla chiesa di San Pietro

Domenica 10 giugno la chiesa di San Pietro Apostolo salirà alla ribalta nazionale. Alle 10,55 ospiterà infatti la diretta di Rai 1 della Santa Messa, per la regia di Simone Chiappetta e il commento di Orazio Coclite. Sarà anche l’occasione per ammirare in tv la pala della Madonna con Bambino realizzata nel 1519 da Giovanni Buonconsiglio per omaggiare la sua città natale e tornata proprio ieri al suo posto su un altare laterale della chiesa al termine di un delicato lavoro di pulizia e restauro finanziato dall’azienda FIS.