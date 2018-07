MONTECCHIO M. – Scatta il piano delle asfaltature estive: lavori in notturna

A partire da oggi inizieranno i lavori di asfaltatura programmati nelle vie Degli Alberi, De Gasperi e in viale Europa e viale Milano. Al fine di creare il minor disagio possibile alla cittadinanza e alle attività produttive e commerciali, i lavori saranno eseguiti prevalentemente in orario notturno a partire dalle 19 circa fino alle 7 del mattino seguente e sarà garantito, compatibilmente con le lavorazioni in corso, l’accesso carraio ai frontisti.

La prima fase si svolgerà dal 30 luglio al 2 agosto e interesserà via Degli Alberi, la rotatoria all’intersezione tra le vie Trozi e Zannato e un primo tratto di viale Europa. Dal 20 agosto si procederà al completamento del tratto interessato di viale Europa, mentre dal 27 agosto toccherà a via De Gasperi nel tratto compreso tra via Lorenzoni e Corso Matteotti. La quarta fase è prevista dal 3 al 10 settembre, quando sarà asfaltato il tratto di viale Milano compreso tra viale Europa e via Dante. La programmazione potrà subire delle variazioni conseguenti all’organizzazione del cantiere e alle condizioni climatiche.

Per motivi di sicurezza, durante i lavori sarà necessario modificare temporaneamente la viabilità e chiudere progressivamente al traffico alcuni tratti di strada con deviazioni sulle strade laterali, oppure istituire sensi unici o sensi unici alternati tipici dei cantieri stradali di tipo mobile.

“Queste asfaltature – afferma il sindaco Milena Cecchetto – fanno parte di un più ampio progetto che anche nei prossimi mesi autunnali interesserà diverse zone della nostra città, per aumentare il decoro delle strade e la sicurezza di chi le utilizza”.

“Abbiamo deciso di eseguire questi lavori di notte e nel periodo estivo – spiega l’assessore alla viabilità Carlo Colalto – per limitare al massimo i disagi alla popolazione. Invitiamo comunque a prestare la massima attenzione quando ci si avvicina ad un tratto di cantiere e a seguire le indicazioni degli operatori”.