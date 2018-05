MONTECCHIO M. – Rifiuti abbandonati: Protezione Civile al lavoro (FOTO)

Rifiuti abbandonati nella valletta: Protezione Civile impegnata nella pulizia.

Un divano, copertoni, alcuni contenitori vuoti per utensili, ma anche alcuni crani di ovini e altra frazione umida. È quanto hanno recuperato sabato scorso gli uomini del Comitato Volontario Protezione Civile di Montecchio Maggiore in una valletta in via Cavallara, lungo la strada che dalla contrada Bernuffi scende verso località Valdimolino. Un luogo troppo spesso scambiato per una discarica: lo dimostra il fatto che nel giro di pochi anni è già la terza volta che la Protezione Civile interviene per rimuovere i rifiuti.

Quattro gli uomini intervenuti: si sono calati nella valletta con una scala e hanno recuperato il materiale con l’ausilio di un camion munito di braccio meccanico. I rifiuti sono stati successivamente affidati ad Agno Chiampo Ambiente per la differenziazione e lo smaltimento.

È stata informata anche la Polizia Locale dei Castelli, che sta ora indagando non solo per scoprire l’identità dei responsabili dell’abbandono abusivo dei rifiuti, ma anche per stabilire la provenienza dei contenitori degli utensili, che potrebbero essere oggetto di furto.

“A differenza di altre località d’Italia – afferma il sindaco Milena Cecchetto – noi i rifiuti abbandonati li raccogliamo, ma questa non deve essere una giustificazione per chi continua a comportarsi in modo incivile e irrispettoso per l’ambiente e i propri concittadini”.

“Non dimentichiamo – sottolinea l’assessore all’ambiente Gianfranco Trapula – che i costi per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti abbandonati, qualora non venga individuato il responsabile, ricadono sulla collettività. Ricordo che in città abbiamo due ecocentri in cui conferire i rifiuti che non vengono raccolti porta a porta e in più che Agno Chiampo Ambiente garantisce il servizio gratuito di raccolta a domicilio degli ingombranti”.