MONTECCHIO M. – “Aiutarsi a star bene” con l’Università Adulti Anziani

Si chiama “Porte aperte all’Università di Montecchio Maggiore” il ciclo di incontri per “Aiutarsi a star bene” promosso dall’Università Adulti Anziani di Montecchio Maggiore in collaborazione con l’Amministrazione comunale. Tutti gli incontri sono aperti alla cittadinanza ad ingresso libero e sono in programma dalle 16 alle 17,30 in Sala Civica Corte delle Filande.

Si inizia oggi 3 maggio con il dott. Giacomo Rossettini (dott. mag. in Fisioterapia alle Università di Verona e Genova) che parlerà di “Osteoporosi ed artrosi: conoscerle per gestirle”.

L’8 maggio ancora il dott. Rossettini tratterà il tema “Protesi di anca e ginocchio: che cosa devo sapere?”.

Il 15 maggio sarà la volta del dott. Vincenzo Riboni (già primario di Pronto Soccorso) che parlerà di “Autogestione del problema in acuto: indicazioni e trattamenti”.

Il 22 maggio sarà sempre il dott. Rossettini a chiudere il ciclo con il tema “Mal di schiena e cervicalgia: consigli utili”.

Il ciclo di incontri fa parte delle ultime attività dell’anno accademico, che comprendono anche le visite culturali all’antica casa rupestre della Sengia dei Meoni a Zovencedo sui Colli Berici (9 maggio) e alla mostra di Rodin a Treviso (23 maggio).