MONTECCHIO M. – 9 chili di droga dal Belgio: condannato

Nei giorni scorsi è stata eseguita la sentenza definitiva di condanna emessa dal procuratore generale presso la Corte d’Appello di Bologna a carico di Leo Criaco, 45 anni, nato ad Africo (Reggio Calabria) e residente da anni a Montecchio Maggiore. Criaco è accusato di aver fatto parte di un’attività di traffico internazionale di stupefacenti, sul quale ha indagato negli anni la Squadra Mobile di Bologna. Nel 2015 era stato raggiunto da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere con altri due complici per aver ordinato nel 2014 9 chili di cocaina, arrivati a Bologna, attraverso altri complici residenti in Belgio. Criaco, dopo un processo durato alcuni anni, è stato raggiunto in carcere dall’ordinanza di condanna per spaccio internazionale di stupefacenti: dovrà scontare 4 anni e 4 mesi ai domiciliari.