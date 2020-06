Minorenni in stazione con pistola softair: denunciati

Intervento della Polizia Locale Nordest Vicentino martedì 9 giugno alle ore 16 in stazione FS a Thiene.

Un giovane stava spaventando le persone in attesa del treno, brandendo in mano una pistola e sparando svariati pallini, anche in direzione di due ragazze. La segnalazione alla centrale operativa del Consorzio di Polizia Locale Nordest Vicentino non ha tardato ad arrivare e, sul posto sono accorse due pattuglie i cui agenti hanno fermato un 17enne che, nel frattempo, si era spostato nel vicino parco A. Moro dove stava tranquillamente chiacchierando con altri ragazzi. Uno di questi, 16enne, portava uno zaino nella schiena dal quale spontaneamente estraeva n° 2 pistole in metallo, fedeli riproduzioni di vere pistole automatiche ma prive di tappo rosso che però, invece di proiettili, sparano pallini di plastica.

Il ragazzo ha subito spiegato di essere stato un giocatore di softair, (un gioco di simulazione di guerra con armi giocattolo) ma non era in grado di fornire una giustificazione né sul porto delle pistole fuori dall’abitazione, né sul motivo per cui aveva prestato la pistola all’altro ragazzo, che l’aveva brandita alla stazione ferroviaria per spaventare i presenti.

Dopo avere avvisato i genitori è stato comunque accompagnato negli uffici del comando di via Rasa ove i due sono stati denunciati per porto abusivo di armi da offesa e procurato allarme.

Il materiale è stato sequestrato a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.