Mezzo Veneto a letto con l’influenza

E’ arrivata l’influenza in Veneto, pur se con un’entità inferiore all’attuale livello nazionale .La Direzione regionale Prevenzione segnala un’incidenza di 1,31 casi per mille residenti (2,78 X 1000 a livello nazionale), pari a 6.426 casi dal 3 al 9 dicembre e a 28.449 casi dall’inizio della sorveglianza (15 ottobre), garantita dalle segnalazioni di 116 medici sentinella. Per la fascia 0-4 anni il tasso di notifica è quasi triplicato nell’ultima settimana arrivando a 1,38 bambini ogni 1.000 (6,88 in Italia). La fascia pediatrica (5-14 anni) ha registrato un tasso di notifica di 0,86 casi ogni 1.000 (Italia 3,09). L’età 15-64 anni che annualmente in Veneto, è quella con incidenza maggiore ha avuto un aumento graduale, con un valore complessivo per l’ultima settimana di 1,72 casi ogni 1.000 (2,81 Italia).La fascia degli anziani (65+) ha valori ancora molto bassi con un tasso d’incidenza di 0,57 casi ogni 1.000 abitanti (1,53 Italia). Per ogni classe il tasso regionale risulta inferiore alla media nazionale.

(ANSA)