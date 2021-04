Medici di base che non vaccinano? Ecco l’elenco e le indicazioni per i loro pazienti dal ’43 al ’47

Importanti novità per i pazienti dei Medici di base che non vaccinano nel proprio studio, lasciando così scoperti molti cittadini anziani in attesa di vaccino: è la stessa Ulss8Berica a spiegare il da farsi per i pazienti dei medici che hanno deciso di non aderire alla campagna di vaccinazione (molti appartengono al distretto est dell’Ulss): “I nati tra il 1943 e il 1947 devono attendere la chiamata del proprio Medico di Medicina Generale, tranne coloro il cui Medico non vaccina nel proprio studio, come da elenco al seguente link:

https://www.aulss8.veneto.it/oggetto.php/3470

Questi Assistiti potranno accedere alla prenotazione online presso i centri vaccinali di popolazione dell’Azienda ULSS 8 Berica”.

Il problema dei medici di base che non vaccinano era sorto qualche girono fa, dopo le molte proteste dei cittadini che si sono trovati impossibilitati a procedere nella vaccinazione proprio perchè il proprio medico di base non ha aderito alla campagna vaccinale per i più svariati motivi. Ora la spiegazione dell’iter da compiere da parte dell’Ulss8Berica. Ma, oggi, sul portale della prenotazioni, tutti i punti vaccinali risultano esauriti, probabilmente a causa delle poche dosi a disposizione.