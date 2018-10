Maxi sequestro a meccanico vicentino

La guardia di Finanza di Rovigo coordinata dalla Procura della Repubblica di Vicenza, ha sequestrato fondi d’investimento e polizze vita per un valore di 1.361.296 euro nei confronti di un meccanico vicentino di 70 anni, residente in città, che ha evaso al fisco 2 mln di euro tra il 2011 al 2017.

L’attività è iniziata nel 2017 quando i finanzieri hanno appreso che un pensionato vicentino aveva iniziato nella sua casa una redditizia attività economica con la componentistica specializzata in auto d’epoca e da rally, sconosciuta al fisco ma invece nota ad appassionati di auto da ogni parte d’Italia e dall’estero. In un controllo nella sua casa sono stati trovati oltre a 2 lavoratori in nero anche 40000 euro in contanti,documentazione extracontabile e bancaria.

Tutte le informazioni raccolte, suffragate da elementi di fatto, venivano rappresentate alla Procura della Repubblica di Vicenza che iscriveva il responsabile nel registro degli indagati per il reato di omessa presentazione della dichiarazione e delegava il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Rovigo all’esecuzione di più incisive indagini. Scattava così una perquisizione nell’abitazione dell’uomo – cui ha preso parte anche una unità cinofila specializzata nella ricerca di valuta – a seguito della quale i finanzieri hanno sequestrato un fucile a doppia canna illegittimamente detenuto, circa 40.000 euro in contanti, un pc portatile nonché rilevante documentazione extracontabile e bancaria. All’atto dell’intervento nell’officina veniva anche accertata la presenza di due lavoratori in nero.

A seguito dei gravi indizi raccolti e dei riscontri investigativi effettuati la Procura di Vicenza ha dunque emesso in un primo momento un decreto di sequestro probatorio delle somme depositate dall’indagato su conti correnti, titoli, valori, depositi e cassette di sicurezza, in esecuzione del quale si procedeva al sequestro di 4 conti correnti bancari per circa 18.000 euro, 3 depositi titoli per oltre 107.000 euro , 1,843 chili di oro in gioielli detenuti in una cassetta di sicurezza, nonché fondi comuni di investimento e polizze vita per complessivi 3.900.000 euro. Su queste somme in data odierna è stato effettuato il sequestro per equivalente per circa 1.300.000 euro.

Le indagini hanno anche fatto emergere svariati stratagemmi ai quali ha fatto ricorso nel tentativo di dissimulare la propria posizione fiscale, quale ad esempio l’utilizzo di nominativi fantasma, spedizioni in contrassegno e uso di postepay intestate a propri collaboratori. Comportamenti questi che hanno integrato anche il reato di utilizzo indebito di carte di pagamento e ricorso al denaro contante oltre i limiti previsti dalla legge. Ulteriori violazioni sono state rilevate con riguardo al mancato versamento dei contributi Inps per i due dipendenti in nero, di cui uno addetto a mansioni di meccanico da circa 4 anni e l’altra addetta alla contabilità e alle spedizioni da circa 7 anni.

Il responsabile, che è stato denunciato anche per occultamento di scritture contabili, a seguito dell’intervento dei finanzieri ha aperto una regolare partita iva e ha già aderito alle prime contestazioni mosse.