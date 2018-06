Maran (FDI): “Il degrado di via Zamenhof pessimo biglietto da visita per la città”

Mentre gli altri fanno passerelle in centro, noi di Fratelli d’Italia continuiamo a vivere le periferie e le zone più degradate di Vicenza per offrire un’alternativa seria, concreta e credibile in grado di offrire risposte anche alle esigenze di quei cittadini che, pur pagando le tasse come tutti gli altri, hanno la sensazione di essere stati dimenticati dalle Istituzioni a causa del degrado delle zone in cui vivono o esercitano le loro attività” – così Marta Maran, candidata al Consiglio Comunale di Vicenza nella lista di Fratelli d’Italia-Rucco Sindaco, commentado il degrado alle porte della città. “Via Zamenhof è un esempio concreto del degrado in cui imprenditori, negozianti e lavoratori sono costretti a vivere ogni giorno. La seconda zona industriale di Vicenza sembra vivere due vite parallele, di giorno frequentata da lavoratori e imprenditori, di notte cuore della movida e teatro di episodi di criminalità. La cronaca ci riporta episodi di pestaggi, accoltellamenti, ma soprattutto di furti che avvengono di notte in questa via ai danni molto spesso delle aziende. Questo clima di degrado è ancora più evidente nei fine settimana, quando i locali notturni attirano migliaia di avventori che, evidentemente presi dall’ebrezza dell’alcol, lasciano per le strade immondizie di ogni genere che il mattino seguente offrono un quadro per nulla edificante della zona. Riteniamo inaccettabile lo stato in cui versa ormai da troppo tempo la zona. Serve maggior controllo notturno e va programmato un servizio straordinario di pulizia delle strade e dei marciapiedi. In questa via ci sono uffici di rappresentanza, aziende e laboratori (orafi e non) negozi di vendita al dettaglio, showroom di rappresentanza che pagano regolarmente le ingenti tariffe di igiene ambientale e sono costrette a vivere e lavorare in una sorta di latrina. Non possiamo permettere che questo sia il biglietto da visita della Città per i clienti e i fornitori delle aziende del nostro territorio. Occorre anche procedere ad una razionalizzazione della segnaletica e dei numeri civici. Molte volte i clienti, fornitori e corrieri perdono molto tempo ad orientarsi perché non riescono a trovare il civico. Il prossimo 10 giugno Vicenza può cambiare, in meglio. Votando Fratelli d’Italia a sostegno del candidato Sindaco Francesco Rucco, i cittadini avranno la possibilità di riservare il loro consenso a chi ha fatto della lotta al degrado una bandiera della propria azione politica”.