Maltempo in Ovest Vicentino: aperto il bacino di Montebello

Le immagini arrivano direttamente dalla Protezione Civile di Montecchio Maggiore: pochi minuti fa è stato aperto il bacino di laminazione di Montebello per far confluire le acque.







Il bacino di Montebello è stato il primo costruito in Italia. Il progetto di costruzione è datato 1926, per porre fine ai danni dei territori a valle e fu usato per la prima volta il 26 marzo 1928.Nel 1981 l’argine a sud del bacino sopra cui scorre la Statale 11 è stato rinforzato con un muro in cemento armato molto profondo e spesso così da rinforzare lo sbarramento e ripulito, recuperando la capacità di invaso originaria. Dal 2010, anno dell’alluvione vicentina e veronese, ne è in discussione un ampliamento.