MALTEMPO – Ancora stato di attenzione fino alle 14 di oggi

Il maltempo che ha colpito il Veneto continua a far sentire i suoi effetti, al punto che il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione ha dichiarato lo Stato di Attenzione per Criticità idraulica sulla rete principale e per criticità idrogeologica in alcuni bacini idrografici. La dichiarazione ha validità fino alle ore 14.00 di oggi lunedì 4 febbraio. Lo Stato di Attenzione sulla rete idraulica principale è dichiarato nei bacini Alto Piave; Basso Brenta-Bacchiglione e Livenza-Lemene-Tagliamento. Lo Stato di Attenzione per criticità idrogeologica è dichiarato nei bacini Alto Piave e Piave Pedemontano.

Si segnala inoltre la possibilità d’innesco di fenomeni franosi superficiali sui versanti specie nelle zone di allertamento Alto Piave e Piave Pedemontano. La Protezione Civile Regionale ha anche emesso una Previsione Locale Nevicate (PLN) che indica residue nevicate fino a 800-1.000 metri per oggi e precipitazioni assenti per lunedì e martedì.