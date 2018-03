MALO – Arriva la prima edizione del premio “Meneghello”

E’ stata presentata ieri a Malo, nella Sala Stemma del Municipio, la prima edizione del Premio “Luigi Meneghello”. Il concorso, suddiviso in tre categorie, “Debuttanti”, “Di padre in figlio”, “Storiche/Anniversari”, è rivolto al mondo delle imprese e agli imprenditori. Alla conferenza stampa hanno preso parte oltre al sindaco di Malo, Paola Lain, Diego Peruzzo, Rita Rizzi, componenti il Comitato direttivo del Premio e Monica Filippi, responsabile Area Servizi al Cittadino e referente per il Comune della segreteria organizzativa. Come ha spiegato il sindaco di Malo Lain: “Il Premio è la naturale conseguenza dell’attenzione che l’amministrazione maladense ha posto, fin da subito, al territorio e alle aziende. Chi si chiedesse cosa c’entra Luigi Meneghello, con l’imprenditoria – ha sottolineato la Lain – dovrebbe leggere i molti riferimenti che egli dedica, in particolare in Libera nos a malo, al territorio, alla sua gente, all’imprenditorialità, ai valori del sapere fare”. Venerdì 23 marzo, nella ex chiesetta di S.Bernardino a Malo, alla presenza del presidente del Consiglio regionale del Veneto, Roberto Ciambetti, andrà in scena la cerimonia di presentazione della categoria dei Debuttanti, il 4 maggio sarà la volta della sezione “Di padre in figlio”, mentre il 26 maggio, nella serata conclusiva dedicata alle “Aziende storiche e agli anniversari”, verranno resi noti e premiati i vincitori delle tre categorie in concorso. A tal proposito, nei giorni scorsi è stato pubblicato dal Comune l’avviso, che scadrà il 31 marzo, per poter partecipare alla selezione nella categoria “Di padre in figlio”, alla quale sarà possibile candidarsi documentando l’avvenuto passaggio generazionale in azienda. Protagonisti della prima serata del 23 marzo saranno “Giovani che hanno avviato una attività in proprio o imprenditori che debuttano nel territorio con attività rispondenti ai principi del Premio che, per tutte le categorie, sono legati alla “Territorialità, Riconoscibilità, Apertura e trasparenza e l’Abilità tecnica di soggetti e aziende commerciali, artigianali e industriali operanti nella provincia di Vicenza attraverso il racconto della storia dei protagonisti”. Cinque le persone che verranno valutate dalla giuria composta da Giuseppe Dal Maso, Luciano Spillare, Maria Rosaria Migliorin, Pietro Ermenegildo Zaccaria, Antonio Antoniazzi, Matteo Golo e Luigi Cera che dovrà decidere chi sarà il vincitore, il cui nome verrà reso noto nel corso dell’ultima serata. Si tratta di: David Campana, pasticcere; Nunzia Coriele, fiorista; Stefano Pedroni, parrucchiere; Davide Poletto, barbiere; Denise Roman, sarta.