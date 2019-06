Lunga coda per lavori in autostrada Valdastico

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

I lavori erano stati ampiamente annunciati, anche dalla nostra testata. Hanno però preso alla sprovvista molti automobilisti vicentini che sono tuttora incolonnati in direzione Sud sulla Valdastico. I lavori interesano la carreggiata Sud tra Dueville e l’interconnessione con l’autostrada A4.

Attualmente l’incolonnamento è di qualche chilometro, vedi mappa aggiornata alle 11.40 di giovedì 27 giugno.

Ecco l’informazione di servizio sui lavori in Valdastico

IN A31 LAVORI DAL 24 AL 28 GIUGNO 2019

In carreggiata Sud tra Dueville e l’interconnessione con l’A4,

con chiusura del casello di Vicenza Nord, in uscita nella notte tra 25 e 26 giugno e in entrata la notte successiva.

In A31, per lavori di pavimentazione in carreggiata Sud (direzione Vicenza-Rovigo), si viaggerà su una sola corsia di marcia tra Dueville e l’interconnessione conl’A4 (dal Km 62 + 700 al km 61),

dalle ore 10.00 di lunedì 24 giugno alle 14.00 di venerdì 28 giugno 2019.

I lavori coinvolgeranno anche il casello di Vicenza Nord, con la chiusura dell’uscita per il traffico proveniente da Piovene Rocchette dalle ore 20.00 di martedì 25 giugno alle ore 6.00 di mercoledì 26 giugno, e dell’entrata in direzione Vicenza-Rovigo dalle ore 20.00 di mercoledì 26 giugno alle ore 6.00 di giovedì 27 giugno 2019.