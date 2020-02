“L’ultimo Carnevale” stasera a Noventa Vicentina

In occasione dei “mercoledì culturali” questa sera, mercoledì 19 febbraio alle ore 20.30, Noventa Vicentina ospiterà il prof. Paolo Malaguti con il suo ultimo libro “L’ultimo Carnevale”. Un romanzo che ha la capacità di proiettare il passato in un futuro prossimo che somiglia moltissimo al nostro. Ambientato in una Venezia futuristica dove, tra tenerezza e mistero, allucinazione e realismo, si muovono i quattro protagonisti che dovranno scegliere tra sé stessi e la città lagunare. A introdurre la serata, che si terrà come di consueto in Sala Mostre in Villa Barbarigo, Luca Pacchin, reggente della sottosezione CAI di Noventa Vicentina.