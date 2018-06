LONIGO – Postounico inaugura la terza edizione con Manuel Randi

Il Teatro Comunale di Lonigo inaugura, domani mercoledì 13 giugno (alle 21.15), il programma della terza edizione di Postounico. Si tratta di un primo assaggio della manifestazione che quest’anno allarga i propri confini sia artistici, accogliendo ospiti di fama nazionale e internazionale, che territoriali, arrivando a raggiungere sette Comuni tra il Vicentino e il Veronese in un’area geografica di oltre cento chilometri quadrati.

Il primo dei ventuno appuntamenti musicali e cinematografici in cartellone ha come protagonista Manuel Randi. Nato a Bolzano, inizia a suonare la chitarra all’età di sei anni, proseguendo poi anche con il clarinetto. Dopo una prima fase dedicata al rock, il virtuoso artista bolzanino esplora nel corso degli anni i più diversi generi musicali: flamenco, gypsy jazz, klezmer, balkan, bossa nova, musica classica e antica. La tecnica brillante e la versatilità gli consentono di suonare con i più apprezzati musicisti fino a collezionare prestigiose collaborazioni. Per esempio l’ingresso in pianta stabile, nel 2013, nella Herbert Pixner Projekt, formazione con cui si è esibito in eventi da “tutto esaurito” tra Austria, Germania e Svizzera.