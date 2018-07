L’omelia della discordia: parroco di Malo contro la politica del Governo sui migranti

La chiusura dei porti alle ONG e la politica sul ‘fronte’ immigrazione di Matteo Salvini sta avendo ripercussioni polemiche anche nel Vicentino, con prese di posizione che scatenano violenti dibattiti social. Come quella di don Giuseppe Tassoni a Malo (Vicenza) che, domenica nell’omelia ha letto un comunicato del movimento cattolico internazionale “Pax Christi” nel quale chiaramente viene presa una forte posizione nei confronti di Salvini, dal titolo “Noi non ci stiamo” poi pubblicato sul sito della parrocchia.

Ecco il comunicato:

Noi non ci stiamo – Comunicato di Pax Christi

E’ durante il tempo dell’alluvione che bisogna mettere in salvo la semente”.

Sollecitati da queste parole che abbiamo evocato attorno alla tomba di don Tonino Bello,

profeta di pace e di accoglienza dei nostri giorni, anche noi sentiamo di non poter tacere di fronte ad affermazioni e scelte che minano le fondamenta della dignità umana e della convivenza civile.

Insieme ad altre voci che in queste ore si sono levate vogliamo anche noi esprimere la nostra indignazione perché in pochi giorni alcuni Ministri di questo governo hanno provocato un’alluvione di paure, risentimenti, odii e violenze che rischia di travolgere le coscienze di tutti noi:

– la contrapposizione tra poveri italiani e stranieri, come falsa soluzione di fronte al fenomeno della povertà;

– la chiusura dei porti come scelta ipocrita di fronte al dramma di tante persone;

– il linguaggio violento e mistificatorio (è finita la pacchia…) che alimenta un clima di crescente intolleranza e suscita comportamenti violenti, xenofobi, razzisti e omofobi;

– il censimento dei rom, pratica incostituzionale che evoca tragicamente le leggi razziali di 80 anni fa;

– la richiesta alla Nato per una alleanza difensiva nel Mediterraneo;

– la vergognosa riduzione ad un problema meramente familiare dell’omicidio di Giulio Regeni, per privilegiare le convenienze economiche nei rapporti con l’Egitto;

– la falsa illusione che la sicurezza personale sia legata sempre più al possesso ed all’uso senza regole delle armi;

– la solidarietà considerata un crimine, piuttosto che un valore da promuovere.

Ci auguriamo che si alzino molte altre voci indignate in ambito ecclesiale, nella società civile e nel mondo politico.

Noi non ci stiamo.

Di fronte a questa ‘alluvione’ ribadiamo e ci impegniamo a custodire e promuovere la buona semente della dignità di ogni essere umano, della tutela dei diritti umani per tutti, secondo lo spirito della Costituzione; della costruzione della pace e della nonviolenza.

Continueremo ad impegnarci in prima persona a fianco degli ultimi, dei migranti e rifugiati, che per noi sono “uomini e donne in cerca di pace.” Quotidianamente nei nostri territori e in rete con altri intensificheremo il nostro impegno per ‘disarmare’ la follia della guerra, che si annida anche nei ragionamenti, nel linguaggio e nelle relazioni personali.

Lo ribadiamo oggi e continueremo a farlo.

Una posizione che, come prevedibile ha causato reazioni fra i fedeli, molti dei quali presumibilmente condividono la nuova politica tesa a frenare i flussi migratori, i salvataggi della ONG al largo della Libia, le attività degli scafisti e la gestione dei migranti sul suolo italiano.

Don Tassoni, intervistato da Il Giornale di Vicenza, ribadisce che non si tratta di politica ma di un’opinione da cittadino e che chi la pensa in maniera contraria debba comunque riflettere su questo argomento. A chi gli dice di aprire le proprie porte ai migranti, risponde che già ne ha accolti cinque, portandoli all’integrazione e che, con altri parrocchiani, ne accoglieranno altri dalla Caritas.