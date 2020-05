Lite in Campo Marzo: aggredito anziano

Intervento ieri della Polizia alle 16.25 circa a Vicenza in Viale Eretenio nell’area cani del Campo Marzo per una lite tra un vicentino di 75 anni e un pakistano di 28 anni. Secondo i racconti dei due, che divergono, l’italiano sarebbe stato vittima di un’aggressione da parte dello straniero per non precisati motivi. A riprova del fatto l’italiano ha mostrato agli intervenuti che il proprio giubbotto era sporco di sangue. La lite sarebbe scaturita perchè lo straniero lo avrebbe apostrofato con parola pesanti (“italiano di me+++”) e minacciato brandendo una siringa. Siringa non ritrovata nelle vicinanze. Il giovane pakistano invece afferma che l’italiano lo avrebbe minacciato col proprio bastone da passeggio mentre era nell’area cani col proprio animale domestico. I testimoni hanno confermato la versione dell’anziano vicentino, ma non sono stati in grado di suffragare la tesi della siringa. Lo straniero è stato condotto in questura in quanto senza documenti e poi denunciato per minacce e lasciato andare.