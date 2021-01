L’Ipab di Vicenza riapre ai nuovi ingressi

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

“Dai primi giorni della prossima settimana potremo riaprire tutte le residenze di Ipab di Vicenza ai nuovi ingressi”. A dare l’attesa buona notizia è il direttore generale, Annalisa Bergozza: “Oggi la task force dell’Ulss 8 Berica ha verificato l’idoneità di tutte le misure di sicurezza nella residenza Trento, dov’è operante il reparto Covid che ospita una decina di anziani ancora positivi al coronavirus, e ha dato il via libera alla riapertura dei reparti agli ospiti esterni. Saremo così in grado di dare risposta a quei familiari che in questi ultimi mesi avevano la necessità di ricoverare presso le nostre strutture i loro cari”.

A causa dei primi casi di positività al coronavirus di alcuni ospiti nel reparto 6 del Trento, destinato all’isolamento cautelativo di tutti gli ospiti in entrata, l’Ipab di Vicenza a partire dal 17 novembre scorso ha dovuto chiudere tutte le proprie residenze ai nuovi ingressi.

“Come abbiamo purtroppo imparato, con il Covid è davvero difficile fare previsioni – sottolinea il direttore – ma la curva di ospiti positivi al Trento, sembra finalmente aver assunto una fase inequivocabilmente discendente. Inoltre, dal 31 dicembre scorso la residenza Salvi è covid free, mentre le residenze di Monte Crocetta, San Camillo e Ipark sono sempre state in tale condizione”.

Proprio Monte Crocetta era stata scelta il 2 gennaio scorso dall’Ulss 8 Berica, quale Rsa Covid free ove effettuare le prime vaccinazioni nel Vicentino. Entro la fine del mese, come già preannunciato anche dai vertici della Berica, tutti gli ospiti e operatori che hanno aderito alla campagna vaccinale verranno sottoposti al richiamo.

A tal proposito il presidente dell’ente, Ermanno Angonese, ha tenuto a sottolineare l’alta partecipazione non solo degli ospiti, pari al 97 % ma anche degli operatori sanitari e dei collaboratori esterni, che complessivamente si è attestata attorno all’80 %.