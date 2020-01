Linea Verde fa tappa a Vicenza: in onda la puntata sabato

Vicenza protagonista della puntata di Linea Verde Life in onda sabato 11 gennaio 2020 alle 12.20 su Rai Uno



Vicenza sarà protagonista della puntata di Linea Verde Life in onda sabato 11 gennaio 2020 alle 12.20 su Rai Uno.

Marcello Masi e Daniela Ferolla racconteranno una città, con tutta la sua provincia, che in quanto a riciclo creativo, sostenibilità e amore per gli animali ha tanto da insegnare. Grazie alla collaborazione del Comune di Vicenza e al supporto del Consorzio Vicenzaè la collaudata troupe della rete ammiraglia della Rai racconterà aspetti sorprendenti anche per i vicentini stessi come la discesa sul fiume Retrone con un mezzo molto interessante, il packraft, un piccolo gommone gonfiabile e super leggero. Verrà raccontata la vicenda di un’azienda che ha realizzato un brevetto per produrre una carta che contiene scarti agro-industriali. I conduttori entreranno, poi, nel Teatro Olimpico, il più antico teatro coperto al mondo, un luogo unico, un’opera incredibile.Immancabili saranno il giro del gusto e la ricetta di Federica De Denaro, che questa volta, parlerà del Baccalà e di un piatto che abbina la classica ricetta alla vicentina agli gnocchi fatti con le patate di Rotzo. Si potranno conoscere molte altre curiosità, come i dolci di una nota pasticceria e le celebri tartine vicentine. Quindi le passeggiate salutari in bicicletta e la cura per gli animali con cani e poi l’aquila Savannah, la nuova amica di Marcello Masi.”E’ una bella vetrina quella di Linea Verde Life con i suoi 2 milioni di telespettatori – sottolinea l’assessore al turismo Silvio Giovine – che propone temi sensibili per questo momento storico come la sostenibilità ambientale, il riuso, il trasporto eco compatibile, senza dimenticare le memorie gastronomiche e culturali che abbiamo ereditato e che custodiamo con grande cura”.

Ufficio stampa / web e social media team