L’ex assessore Dotto attacca pesantemente Rucco che pensa alla querela, Colombara rincalza. La risposta della maggioranza

Secondo voci di corridoio il sindaco Francesco Rucco sta seriamente pensando di presentare querela nei confronti dell’ex assessore alla Trasparenza, Isabella Dotto, di Fratelli d’Italia.

Questo dopo l’intervista rilasciata da Dotto a TVA Vicenza. Ripercorriamo quanto accaduto

L’INTERVISTA

Si pensava che il terremoto fosse passato con il rimpasto di Giunta, l’eliminazione dell’assessore Claudio Cicero e la nomina ad assessore di Mattia Ierardi di Fratelli d’Italia, ma proprio da un esponente di Fratelli d’Italia, l’ex assessore alla Trasparenza Isabella Dotto, che ora per il partito svolge il compito di far crescere Fratelli d’Italia con nuovi circoli nel Bassanese, parte un attacco a freddo.

“Sono molto orgogliosa di quell’esperienza” -dichiara Isabella Dotto a TVA Vicenza. “Sono stata defenestrata dal sindaco dopo un anno nella veste di assessore alla Trasparenza, semplicemente perché (ma anche altre motivazioni sconosciute) tentavo di portare giustizia e legalità in un sistema in cui c’è tanta corruzione. Ho fatto una serie di esposti alla Procura della Repubblica di Vicenza ed un caso è già emerso, ho fatto più che il mio dovere, i fatti mi hanno dato ragione, ma sono stata costretta a fare gli esposti, da sola contro il sindaco che non era d’accordo che io facessi questo percorso, evidentemente gradiva avere una statuetta”.

Rincalza Colombara…

Dichiarazioni pesanti che non sono sfuggite al vulcanico consigliere di minoranza Raffaele Colombara. “Sono davvero molto pesanti -scrive- le dichiarazioni rilasciate da parte dell’ex Assessore alla trasparenza Isabella Dotto all’emittente televisiva TVA in un’intervista andata in onda nel corso del TG. La stessa Dotto parla infatti di un rapporto molto conflittuale con il Sindaco Rucco su un tema che invece dovrebbe assolutamente unire: la legalità. Afferma di essere stata “defenestrata” proprio perché cercava di perseguire la legalità e la giustizia andando in conflitto con il Sindaco in un sistema, a suo dire, dove è presente “tanta, tanta corruzione”. Queste dichiarazioni non possono essere assolutamente sminuite o dimenticate. I cittadini hanno diritto di ricevere una risposta chiara e chiarificatrice da parte del primo cittadino. Ora attendiamo una reazione da parte del Sindaco precisa. Tutto ciò premesso SI CHIEDE al Signor Sindaco di riferire in aula su quanto segue: – A che “sistema” faccia riferimento l’ex Assessore alla Trasparenza; – Quali siano gli esposti presentati alla Procura di Vicenza ai quali l’ex Assessore Dotto fa riferimento; – Quali siano le motivazioni dell’allontanamento dell’ex Assessore alla Trasparenza Isabella Dotto; – Se sia intenzione del Sindaco querelare la Dottoressa Dotto per le sue affermazioni”.

LA RISPOSTA DELLA MAGGIORANZA: Forza Italia, Lega e Rucco Sindaco. Da Fratelli d’Italia per ora non ci sono dichiarazioni ufficiali

Ai due attacchi segue un intervento congiunto a firma del commissario provinciale di Forza Italia Matteo Tosetto, del commissario provinciale della Lega Matteo Celebron e dalla presidente di Idea Vicenza – Rucco Sindaco Caterina Soprana. Manca ancora una risposta ufficiale del partito di Isabella Dotto, Fratelli d’Italia, che sostiene Rucco.

“Esprimiamo pieno sostegno, appoggio e solidarietà -scrivono- al sindaco di Vicenza Francesco Rucco e all’amministrazione comunale da lui guidata.

Quelle dell’ex assessore Isabella Dotto sono dichiarazioni gravi, palesemente diffamatorie e calunniose nei confronti del primo cittadino.

È evidente il livore ed il rancore che la Dotto esprime a livello personale dovuto alla decisione del sindaco di toglierle gli incarichi da assessore nella scorsa estate, ma ciò non può in alcun modo giustificare le pesanti accuse rivolte al sindaco, peraltro infondate.

Siamo sicuri, infatti, che il sindaco non ha mai inteso coprire alcunché e mai lo farà, conoscendo la sua onestà e integrità”.