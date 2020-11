Lanciano uova su auto in corsa: 14 minorenni vicentini multati per assembramento e scatterà denuncia

La segnalazione ai carabinieri di Lonigo è arrivata da un’infermiera che stava tornano a casa dopo il turno all’ospedale sabato 28 novembre intorno alle 21. Un gruppo di ragazzini si era appostato in via Sisana e stava lanciando uova contro le automobili di passaggio, mettendo in serio pericolo chi stava transitando sulla via. Avevano colpito anche la sua auto.

Sul posto sono interventi i militari che hanno individuato 14 minorenni, con età compresa fra i 13 e i 17 anni, tutti cittadini italiani di Lonigo, alcuni di essi origine straniera. Sono stati tutti identificati e multati per la normativa anti covid sugli assembramenti (400 euro a testa). I carabinieri stanno ora individuando chi di loro si è reso responsabile per il lancio di uova: saranno denunciati per getto pericoloso di cose.