La Francia aspetta il boom della variante inglese per fine febbraio

Secondo Inserm (Institut national de la santé et de la recherche médicale), la variante britannica dovrebbe diventare dominante in Francia “tra la fine di febbraio e la metà di marzo”. Uno scenario già proposto, domenica, dal professor Arnaud Fontanet, membro del Consiglio scientifico, domenica e giovedì dal professor Bruno Lina che coordina la mappatura della circolazione della variante.

La Francia aspetta un focolaio di casi legati a nuove varianti degne di quello registrato da dicembre nel Regno Unito? Questa l’ipotesi temuta da Inserm che indica in un report di lunedì come la variante britannica rappresentasse l’1,4% delle contaminazioni rilevate in Francia durante la prima settimana di gennaio, stimando che diventerà dominante “tra la fine di febbraio. e metà marzo .

L’istituto avverte inoltre che “i nuovi ricoveri settimanali dovrebbero raggiungere il livello del picco della prima ondata (circa 25mila ricoveri) tra metà febbraio e inizio aprile, in assenza di provvedimenti” . Da qui “la necessità di rafforzare le misure di allontanamento sociale e accelerare la campagna di vaccinazione per fronteggiare la minaccia della variante” .

Queste proiezioni si basano su una maggiore trasmissibilità del 70% di questa variante del modulo rispetto al modulo convenzionale, specifica il rapporto. “Un aumento del 50% della trasmissibilità ritarderebbe la data di dominanza di circa due settimane (…) Nella migliore delle ipotesi, e ipotizzando un aumento del 50% della trasmissibilità dei VOC, raggiungeremmo il picco dei ricoveri della seconda ondata entro la fine di marzo, se nessun intervento fosse posto in essere. Il livello di ricoveri del picco della prima ondata verrebbe raggiunto circa una settimana dopo. Se l’aumento della trasmissibilità dei COV fosse maggiore , questi stessi livelli sarebbero stati raggiunti tre settimane prima “, viene ulteriormente dettagliato.

Si noti, tuttavia, che queste proiezioni non tengono conto del numero di persone vaccinate, ancora considerato troppo piccolo per rallentare efficacemente l’epidemia. Così come non tengono conto dell’istituzione del coprifuoco esteso fino alle 18 su tutto il territorio dal 16 gennaio.