La distilleria Rossi di Asiago dona 15mila mascherine ai sanitari

Non soltanto un gesto di ringraziamento e vicinanza, ma soprattutto un modo per fornire strumenti reali di protezione a quelle persone che stanno vivendo questa emergenza in prima linea.

È questo lo spirito dell’iniziativa della distilleria Rossi d’Asiago, storica azienda del territorio veneto che si è attivata per donare 15.000 mascherine con filtro FFP2 ad operatori sanitari, protezione civile, case di riposo, con l’obiettivo di proteggere gli operatori stessi e, conseguentemente, le loro famiglie.

Le prime 1800 mascherine sono state consegnate all’Altopiano di Asiago, nelle mani della Protezione Civile di Asiago e Roana e della Polizia Municipale.

Altri 1000 dispositivi di protezione individuali verranno consegnati nei prossimi giorni alla Protezione Civile e Comune di Barbarano Mossano, che le destinerà agli operatori che ogni giorno sono in prima linea. Le prossime in arrivo ( 12.000), una volta superate le difficoltà di sdoganamento, saranno distribuite in base alle necessità anche nel resto della provincia di Vicenza.

“Gli appelli disperati dei medici e degli operatori sanitari del nostro territorio sono entrati nel nostro cuore in maniera dirompente ed è stato impossibile non coglierli. Non abbiamo perso tempo e ci siamo attivati immediatamente per dare un aiuto concreto”.

Queste le parole della famiglia Dal Toso, che prosegue: “Un piccolo gesto che speriamo possa contribuire almeno in parte alla sicurezza delle persone che ogni giorno sono in prima linea nella lotta al Coronavirus. Nonostante l’isolamento, vi siamo vicini e speriamo che questa grande famiglia possa presto ritrovarsi”.