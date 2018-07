L.R. Vicenza – Continua la campagna acquisti: preso Matteo Grandi

Continua la campagna acquisti del Lanerossi Vicenza Virtus. La società comunica l’ultimo arrivo dal Cesena, Matteo Grandi.

“La società L.R. Vicenza Virtus -scrivono- comunica di aver acquisito, a titolo definitivo dall’A.C. Cesena, il diritto alle prestazioni sportive di Matteo Grandi. Il calciatore ha sottoscritto un accordo siano al 30 giugno 2020.

Grandi, portiere classe ’92, è stato protagonista nella scorsa stagione con la maglia del Bassano Virtus con la quale ha registrato 34 presenze in campionato. In passato ha vestito le maglie di Latina in Serie B, Catanzaro, Pergolettese, Sudtirol e Borgo a Buggiano in Lega Pro”.