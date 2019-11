Jesolo, la drammatica situazione della spiaggia divorata dal mare

Drammatica la situazione oggi a Jesolo, soprattutto in zona Pineta: il maltempo che ormai sferza il litorale veneziano da quasi una settimana, oggi si è fatto vedere nella sua accezione peggiore: la spiaggia pare non esistere più, così come la passeggiata sul lungomare, e alcuni chioschi sono circondati dal mare. Il Comune ha emesso un’ordinanza urgente per l’innalzamento di dune di protezione lungo tutto l’arenile.

Foto da video di Barnaba Ungaro e Federico Savian: Jesolo Pineta zona stabilimento Green Beach