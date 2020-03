ISOLA VIC.NA – Sventato furto: recuperati furgone e due cassaforti

Per restare aggiornati sulle notizie di Schio e dell'Alto Vicentino iscriviti alla pagina

Nella notte tra l’8 e il 9 marzo i militari dell’Aliquota Radiomobile hanno sventato un furto in una ditta di Isola Vicentina, la Sedi srl in via dell’Industria 49.

Il proprietario dell’azienda ha immediatamente avvisato la Centrale Operativa allorquando si è reso conto che era scattato l’allarme e ha fornito preziose indicazioni poiché poteva vedere tramite le telecamere in diretta cosa stava succedendo; ciò ha consentito di intercettare un autocarro, precedentemente asportato dall’interno della ditta, a Villaverla in Via Bosco dove è stato abbandonato dai malviventi che si sono dileguati a piedi facendo perdere le proprie tracce.

I successivi accertamenti hanno consentito di rinvenire all’interno del furgone 2 casseforti asportate dagli uffici dell’azienda e contenenti la somma di 6.000 euro.