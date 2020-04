Ipab, ecco i risultati degli ultimi tamponi

Sono stati consegnati ad Ipab di Vicenza dall’Ulss 8 Berica, gli esiti dei nuovi 70 tamponi effettuati tra giovedì e venerdì scorsi a dipendenti e collaboratori esterni della Residenza “O.Trento”.

“I test hanno rilevato la positività di due dipendenti, che sono asintomatici – afferma il presidente di Ipab di Vicenza Ermanno Angonese-. Continuiamo pertanto ad applicare tutte le corrette procedure che abbiamo messo in atto dall’inizio di questa emergenza e che sono state certificate nel corso del sopralluogo effettuato venerdì scorso dal primario di malattie infettive del S. Bortolo, Vinicio Manfrin, accompagnato dalla sua equipe”.

“Dei 24 ospiti del reparto – aggiunge il direttore generale Annalisa Bergozza – rimangono 13 i positivi e sono al momento anche loro asintomatici. Voglio ribadire un ringraziamento a tutto il personale per l’impegno e la professionalità che stanno mettendo in essere”.

“Siamo perfettamente consci – sottolinea il presidente dell’Ipab di Vicenza – che gli ospiti delle case di riposo rappresentano la categoria di persone più fragili rispetto a questa situazione di emergenza sanitaria, come purtroppo si sta riscontrando su tutto il territorio nazionale e per questo il CdA si è subito attivato per fare adottare tutte le misure preventive necessarie e dotare tutto il personale dei dispositivi di protezione individuale. Ringraziamo per questo le associazioni che si sono rese disponibili per aiutarci a reperirli, in particolare la Fondazione Mioni e la Fondazione S. Bortolo. Ringrazio inoltre -conclude Angonese – i sindacati e il mondo politico che tanto si stanno preoccupando per noi e che spero continuino a sostenerci con rinnovato senso di responsabilità. Auspichiamo che la situazione migliori, anche se questo virus, come abbiamo visto, è subdolo e molto difficile da controllare in ogni situazione, non solo qui”.