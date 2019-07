Inner Wheel Arzignano dona 6mila euro all’Andos

Contribuire ad arredare una camera della futura Breast Unit provinciale. Saranno destinati a questo scopo i 6mila euro donati da Inner Wheel – Club di Arzignano al Comitato ANDOS (Associazione Nazionale Donne Operate al Seno) Ovest Vicentino. La consegna dell’assegno è avvenuta in occasione della festa per i 30 anni di attività del club femminile, tenutasi all’agriturismo Le Vescovane di Longare alla presenza di 70 invitati. A riceverlo dalle mani della presidente uscente di Inner Wheel, Franca Cinefra, vi erano Isabella Frigo e Piera Pozza, rispettivamente presidente e past president dell’Andos.

“Siamo al fianco di Andos da vent’anni, cioè dal momento in cui è nata e in questo tempo abbiamo contribuito a sostenere svariati progetti – ha dichiarato Cinefra –. Quando ci è stato presentato quello per le nuove camere del reparto, che conta su personale sempre gentile oltre che preparato, non abbiamo esitato ad accettare, donando i risparmi di un anno. Per un club femminile, l’attenzione verso le donne e la loro salute, a 360 gradi, è prioritario. Guardare alle necessità del territorio, inoltre, è una prerogativa”.

“Ringraziamo tutte le socie di Inner Wheel per questa importante donazione che consentirà alle donne operate al seno di trascorrere la degenza in un ambiente il più confortevole possibile – hanno aggiunto Frigo e Pozza nel donare loro la targa del Comitato –. La stanza sarà intitolata al Club, quale meritato riconoscimento per il sostegno offertoci nel tempo, fatto di amicizia, dialogo e sensibilità per i bisogni di Andos. Il tutto grazie anche alla sinergia con i Rotary Club cittadini e la condivisione delle attività da parte delle loro signore. Siamo sicure che tale proficua collaborazione continuerà anche in futuro”.

Tra le varie iniziative organizzate da Inner Wheel in favore dell’Andos, sono stati ricordati i primi mercatini, il successo dello spettacolo teatrale “Balera Paradiso” e le serate informative con gli Interclub. Momenti speciali per una serata celebrativa ricca di emozioni, culminate anche nella visione di un filmato che, attraverso la voce delle socie, ha ripercorso le esperienze salienti vissute in 30 anni dal Club di Arzignano.