Incendio nello scantinato, condominio evacuato

Alle 6.30 di oggi, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Vittorio Veneto a Malo per l’incendio divampato all’interno dei locali scantinato di una casa di quattro appartamenti: nessuna persona è rimasta ferita. I pompieri arrivati da Schio con due automezzi hanno spento le fiamme, evitando il coinvolgimento degli alloggi sovrastanti, mentre tutti i condomini erano usciti dalle proprie abitazioni. Le fiamme hanno bruciato le masserizie depositate nei locali di uno scantinato, il fumo ha invaso tutto il vano scale annerendolo. Danni da fumo e fuliggine all’appartamento al primo piano, di cui è stato interdetto l’uso fino al ripristino delle condizioni igienico sanitarie. Le cause dell’incendio sono al vaglio della squadra dei vigili del fuoco intervenuta . Sul posto anche personale dell’ufficio tecnico del comunale per la verifica di danni alle strutture dello scantinato. Le operazioni di messa in sicurezza della casa da parte dei vigili del fuoco sono terminate alle 10.30 circa.