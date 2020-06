Incendio in un ristorante nella notte

La notte scorsa, mezzora prima della mezzanotte, i vigili del fuoco sono intervenuti in Salizada San Pantalon in Sestiere Santa Croce 117 a Venezia per un principio d’incendio in un ristorante: nessuna persona è rimasta ferita. L’allarme è stato dato dai residenti dei piani di sopra il locale, che intanto hanno evacuato gli alloggi. I vigili del fuoco accorsi con tre autopompe lagunari e dodici operatori, hanno dovuto forzare l’ingresso della serranda del ristorante e dotati di autoprotettori sono entrati all’interno del locale invaso dal fumo. In breve tempo hanno individuato nella zona ristorazione l’anomalia in un frigo, che si era surriscaldato per un qualche malfunzionamento, provocando fumo e calore. Il principio d’incendio è stato subito circoscritto e risolto. Nel contempo sono iniziate le operazioni di aerazione dei locali completamente invasi dal fumo. Le operazioni di messa in sicurezza dei locali con il rientro nelle abitazioni dei residenti sono terminate alle 2:30. Sul posto i carabinieri, la polizia locale e a scopo cautelativo una idroambulanza di cui non c’è stato bisogno.