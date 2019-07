INCENDIO DI BRENDOLA – Barriere distrutte dalla pioggia: il Sindaco sospende nuovamente l’uso dell’acqua dal Fiumicello

A seguito della forte precipitazione di oggi pomeriggio, avvenuta intorno alle ore 17 a Brendola, la barriera di contenimento dei liquidi posta in prossimità della ditta Isello Vernici è stata distrutta dalla quantità d’acqua proveniente dal Rio Signolo e Signoletto riversandosi sul Fiumicello Brendola.

Il Sindaco Bruno Beltrame, quindi, sentiti Arpav e Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta, in via precauzionale, ha ordinato nuovamente la sospensione dell’uso di acqua proveniente dal Fiumicello e dagli affluenti sia per irrigare i campi che per abbeverare il bestiame, fino a nuovo ordine.

Qui sotto l’ordinanza: