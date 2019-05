In Europa le vicentine Bizzotto e Moretti

Degli 11 candidati vicentini in corsa per le Europee, a Bruxelles vanno due donne: Mara Bizzotto in forza alla Lega (94.720 voti) e Alessandra Moretti del Pd (51.043). I bene informati parlano di un eventuale un terzo vicentino. Si tratta di Sergio Berlato (Fratelli d’Italia) che ha ottenuto 19.450 voti e che prenderebbe il posto di Giorgia Meloni.

Gli altri candidati vicentini non eletti, in rigoroso ordine di preferenze ricevute:

Achille Variati (Partito democratico) 49.861

Isabella Dotto (Fratelli d’Italia) 6.106

Simone Contro (Movimento 5 stelle) 5.332

Matteo Tosetto (Forza Italia) 1.973

Agostino Migliorini (Popolari per l’Italia) 774

Luisantonio Zanin (Partito animalista) 460

Giuseppe Cossalter (Partito pirata) 207

Stefania Marcante (CasaPound-Destre unite) 181