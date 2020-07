In Croazia sale la curva dei contagi

Aumentano i contagi in Croazia, meta prediletta per le vacanze di molti italiani. Sembra passato un secolo da quando il Paese balcanico, pur di salvare il turismo, ha aperto le porte incondizionatamente ad una serie di Paesi (Italia esclusa all’inizio) dove ora i contagi superano di gran lunga quelli italiani. Ieri sono stati rilevati ben 92 casi (40 in più rispetto al giorno precedente) e sono 132 persone ricoverate, di cui 5 hanno bisogno del respiratore automatico. Ricordiamo che la Croazia ha 1 milione di abitanti meno del Veneto. In 24 ore sono stati effettuati 1.804 tamponi. Da oggi le mascherine protettive sono obbligatorie nelle banche, negli uffici postali e in tutte le istituzioni in cui vengono forniti servizi ai cittadini.

Come c’era da aspettarsi, vi sono anche turisti, provenienti da Paesi a rischio, contagiati.

Un cittadino serbo che si trovava in vacanza in Istria e che è stato rimpatriato. Sempre in Istria ci sono tre cittadini svedesi, che hanno contratto la malattia nel loro Paese e che ora si trovano ricoverate nell’Ospedale di Pola. Poi ci sono anche due cittadini americani, che sono stati pure rimpatriati. Una famiglia macedone è contagiata e si trova in autoisolamento nella casa vacanze che hanno affittato e infine a Spalato c’è un cittadino britannico contagiato, per il quale non si sa dove e quando si sia ammalato