Il vento forte fa paura e danni nel Vicentino tra alberi caduti e tetti pericolanti (FOTO)

Non cessa il vento forte, come previsto, su Vicenza e provincia. Ecco un elenco aggiornato degli interventi dei vigili del fuoco in provincia per il forte vento, stilato dagli stessi pompieri.

AGGIORNAMENTO H 16

I vigili del fuoco sono intervenuti in città in via Farini per rimuovere i vetri pericolanti resi pericolosi dal vento forte, nell’abitazione di un’anziana.

AGGIORNAMENTO H 15

In Via dell’Artigianato a Sarcedo i pompieri stanno intervenendo per dei pannelli dell’impianto fotovoltaico che si staccano dalla sede della protezione civile.

In Contrà San Domenico a Vicenza, sono stati segnalati dei vetri pericolanti dalla vetrata della Chiesetta di Santa Bertilla.

In Via Braglietto a Malo segnalati pali pericolanti già caduti in strada.

In Via San Pio IX a Bassano del materiale spostato dal vento è stato segnalato, proveniente da una casa in disuso.

H 14

Interventi per alberi su sede stradale e pericolanti: Via Ruggi di Sasso ad Asiago, Via Bassano incrocio con via Trento a Piovene Rocchette, Via de la sale a Romano d’Ezzelino. Segnalato poi un intervento per mettere in sicurezza una testa di lampione sganciato in via Nardi a Romano d’Ezzelino. I pompieri sono intervenuti anche per un palo della Telecom piegato con interruzione della circolazione stradale in via Santa Anastasia a Zugliano. Il vento non ha risparmiato una scuola: i pompieri segnalano un loro intervento su lamiere pericolanti di un tetto di una scuola in via Santa Croce 14 a Bassano. Un intervento, infine, per mettere in sicurezza un albero su sede stradale in Via Seconda al Costo di Roana.

Sarcedo

Vicenza

Romano d’E.