IL LATO DOLCE DI UNA SCELTA – La storia di Elena a Barcellona

Una campagna di Loison Pasticceri dal 1938 intitolata #AmiciDiGusto racconta le storie di italiani che vivono all’estero e amano e promuovono la cucina italiana nel mondo. Quattro video e quattro incredibili storie ci accompagneranno idealmente a Natale. La prima storia è quella di Elena foodblogger milanese che vive a Barcellona.

Elena ha scelto di vivere a Barcellona, promuovendo la cucina e il gusto della tradizione. Felicemente sposata con Alessandro e mamma di una piccola buongustaia, Ludovica. Milanese di nascita, ma con un animo del più profondo Sud, di cui adora i luoghi, i colori, i profumi e soprattutto la cucina. Food blogger dal 2008, ha aperto il suo sito www.conunpocodizucchero.it per condividere una storia, una storia d’amore di quelle veramente speciali, «di quelle che ti lasciano senza fiato e con gli occhi perennemente a cuoricino: quella tra me e il cibo». Elena ama la cucina casalinga, il riciclo creativo degli avanzi, il rispetto della stagionalità degli ingredienti e la semplicità. Perché è solo da qui che che si può sviluppare la fantasia.

«Adoro pensare fuori dagli schemi, vedere le cose da una prospettiva sempre differente, cercare l’insolito nel solito, l’inconsueto nel consueto. Ho conosciuto Loison nel 2013, durante una delle mie ricerche dell’extra ordinario. La filosofia che anima Insolito Panettone mi ha subito sedotta e ammaliata: vedere il panettone sotto luce rinnovata per portarlo sulle nostre tavole con continuità al di là del periodo natalizio, mi è sembrato un modo di essere calzante alla perfezione sulla mia figura e una forma mentis audace e innovativa, da ammirare. L’assaggio, poi, del prodotto mi ha definitivamente conquistata».

#AmicidiGusto

La vita è fatta di STORIE. Vogliamo raccontarvi storie autentiche di AMICI lontani che amano il sapore italiano. Istanti di vita vissuta con PASSIONE da condividere con voi che amate il GUSTO Made in Loison.