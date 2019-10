Il Col. Bianchi a Valdagno per la prima visita da neo-comandante provinciale

Il nuovo comandante provinciale dei Carabinieri, colonnello Nicola Bianchi ha incontrato nei giorni scorsi anche il Sindaco di Valdagno, Giancarlo Acerbi, nell’ambito del suo passaggio nelle tenenze della provincia.

Originario di Roma e precedentemente comandante del 7° Reggimento Carabinieri “Trentino Alto Adige”, il col. Bianchi ha preso il posto del col. Alberto Santini che invece ha preso servizio a Bologna al comando del V° Reggimento Carabinieri Emilia Romagna.

In Municipio a Valdagno il colonnello Bianchi è arrivato accompagnato dal Maggiore Mauro Maronese, comandante della Compagnia Carabinieri Valdagno ed è stato ricevuto dal primo cittadino, insieme al suo vice, Anna Tessaro e all’Assessore Federico Granello.

“Nel ringraziare il colonnello Santini per il servizio assicurato in tutta la provincia di Vicenza – ha spiegato il Sindaco, Giancarlo Acerbi – diamo il benvenuto al colonnello Bianchi che a pochi giorni dal suo insediamento ha scelto di essere già sul territorio per incontrare i diversi comandanti e amministratori. Questo per noi è un segno di vicinanza e intendiamo assicurare la massima collaborazione possibile, nel rispetto dei nostri ruoli. A lui va il nostro augurio di buon lavoro, oltre al benvenuto nella nostra affascinante provincia.”