IEG – Ecco le novità di VicenzaOro September

Sono in pieno fervore i lavori in preparazione di uno degli appuntamenti annuali più attesi dal mondo del jewelry: Vicenzaoro September, il Salone internazionale del gioiello, organizzato da Italian Exhibition Group (IEG), che copre per intero la filiera orafo-gioielliera, in programma in uno dei momenti più importanti dell’anno per gli ordini dedicati alle festività invernali.

Molte le novità che si annunciano per l’edizione di fine estate, a cominciare dalle nuove date in calendario; la manifestazione quest’anno si svolgerà infatti in anticipo di un paio di settimane, dal 7 all’11 settembre evitando in questo modo la sovrapposizione con le date della moda internazionale per agevolare la fruizione degli operatori di entrambi i settori, che si confermano sempre più attigui.

Nuovo, anche se nel DNA di Vicenzaoro da tempo, il tema trasversale della manifestazione: ‘Spreading Sustainability’. Questo saràsviluppato sia in occasione di VISIO:NEXT SUMMIT, la tavola rotonda inaugurale di esperti internazionali, sia nel corso degli eventi previsti durante l’intera manifestazione.

Vicenzaoro si conferma dunque la piattaforma del settore orafo-gioielliero dove i temi più rilevanti per l’evoluzione dell’intero comparto sono discussi, approfonditi e comunicati.

La diffusione delle practices per garantire la sostenibilità rientra dunque tra le grandi priorità di settore che sono individuate dal confronto costante degli operatori della filiera insieme alle loro associazioni di categoria con Italian Exhibition Group che con Vicenzaoro gioca dunque un ruolo chiave nello sviluppo dell’intero comparto.

Pensato per lasciare un segno nella manifestazione attuale e in quelle future, è il tributo che verrà riconosciuto alla città del Palladio, alla sua bellezza e al suo rilevante ruolo nel mondo artistico-culturale con una caratterizzazione che connoterà sia la manifestazione che il VIOFF, il Fuori Fiera della manifestazione di cui IEG è Official Partner.

Dopo le novità, ecco le “preziose” conferme: all’interno dei distretti ormai consuetudine del layout espositivo che facilita al massimo il matching tra domanda ed offerta – ICON, LOOK, CREATION, ESSENCE, EXPRESSION, EVOLUTION – si ripropongono gli attesissimi appuntamenti, ormai must della manifestazione.

Sempre centralissimo per Vicenzaoro il ruolo delle tendenze nel gioiello. Ritorna infatti “The Design Room”, il concept espositivo dedicato ai designer dell’alto di gamma collocato all’interno della community ICON. Un luogo unico ed esclusivo di sperimentazione e creatività, dove un’accurata selezione di 12 designer indipendenti e provenienti da tutto il mondo presenta le proprie creazioni e influenza le tendenze di mercato.

E proprio sulle tendenze di mercato ritorna uno degli appuntamenti più attesi della manifestazione vicentina: la presentazione della pubblicazione del TrendBook 2021+ in occasione del seminario di TRENDVISION Jewellery + Forecasting, il primo osservatorio indipendente nel mondo specializzato nella previsione delle tendenze del gioiello e delle attitudini dei consumatori.

Cresce inoltre la visibilità dedicata al mondo dell’orologio e, forte del successo della passata edizione autunnale, si riconferma “The Watch Room” che si posiziona nel centralissimo colonnato nel padiglione del distretto LOOK del gioiello fashion.

Una capsule di 12 brand indipendenti accuratamente selezionati per costituire delle interessanti e originali proposte per le vetrine fisiche e on-line delle gioiellerie durante le festività natalizie.

Confermata e potenziata anche la presenza della tecnologia che dalla scorsa edizione si presenta anche a Vicenzaoro September con T.EVOLUTION, progetto dedicato alle società specializzate nella progettazione, produzione e vendita di piccoli macchinari e strumenti ad alto tasso di tecnologia per il settore orafo.

Come per l’edizione precedente, T.EVOLUTION presenta un format di esposizione e formazione con la partecipazione di rilevanti partner tecnici a coordinare un palinsesto di interventi formativi insieme alle aziende.

Rimarrà infine rilevante l’attenzione alla FORMAZIONE per l’edizione VOS 2019. Durante le 5 giornate di manifestazione, infatti, l’offerta per i visitatori di VICENZAORO si completerà di un ricco programma di eventi, convegni e seminari di grande interesse e attualità per tutto il comparto che verrà svelato nei prossimi mesi.