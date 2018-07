Holi Festival a Vicenza: la carica dei 10mila

Domenica 15 luglio folla di giovani al Parco Retrone per la tappa vicentina dell’Holi Summer Tour che ha visto la partecipazione di diecimila ragazzi di tutte le età. Ecco le foto più belle

Successo riconfermato per l’Holi il festival dei colori che ieri ha fatto tappa al Parco Retrone di Vicenza, durante il Ferrock Festival. Ben 10 mila i giovani che a suon di musica dei Riverbros hanno ballato lanciandosi addosso miriadi di polverine colorate.

L’Holi Summer Tour 2018 già dalle primissime date miete successi a catena, il debutto è stato il primo giugno sulla spiaggia di Cayo Blanco a Sottomarina, nel Veneziano registrando il primo sold out di stagione, il giorno dopo due in contemporanea, nella spiaggia di Piazzale Zenith a Bibione e a Crescentino, a Vercelli, il 9 a Treviso all’Ama Music Festival, il 10 nel parco di Villa Margherita con un altro sold out senza precedenti e il 16 giugno allo Sherwood Festival a Padova con quota oltre 15 mila partecipanti. Ed ecco le prossime date: dopo il successo vicentino, domenica 22 luglio l’Holi approda in Piemonte, precisamente al Parco Comunale di Asigliano Vercellese, in provincia di Vercelli; il ferragosto sarà all’insegna ancora del divertimento multicolor, sabato 11 agosto al Double Flavour Music Festival sulla spiaggia della Madonnina di Caorle, il giorno dopo, domenica 12 agosto sulla sabbia dorata della spiaggia di Piazza Brescia a Jesolo, capitale della movida e il 26 agosto a Bibione.

Oltre alla musica e al divertimento però, ciò che distingue l’Holi il Festival dei colori dagli altri format che lo imitano sull’onda della viralità del fenomeno, è lo scopo solidale dei due giovani manager. Fin dall’esordio del festival, Lazzari e Bari raccolgono fondi per la Fondazione Fratelli Dimenticati che aiuta i bambini audiolesi di un villaggio in India. La Fondazione Fratelli Dimenticati è una onlus di Cittadella, nel Padovano, che finanzia un progetto a Nandanagar, un villaggio nel Nord-Est dell’India dove nel 2006 è stata istituita la Ferrando School, un istituto che accoglie bambini audiolesi con l’obiettivo di intervenire precocemente nella diagnosi e nella cura della sordità attraverso percorsi terapeutici.

LA STORIA Holi – Il Festival dei colori nasce alcuni anni fa dalle menti di due event manager veneti, Fabio Lazzari e Marco Bari, i primi a portare in Italia il format. L’Holi on tour si ispira alla tradizionale festa indiana e lo mixa con dj set dall’elettronica al rap del collettivo Riverbros. Degli esordi di Padova e Vicenza se n’è parlato molto sul web, con le foto del bacio diventate virali su Facebook e su Instagram. Poi il format è diventato nazionale. Da Macerata a Bologna, passando per Firenze e Roma fino a Venezia e Trieste, ha toccato tutta Italia, dalle spiagge alle città. Il Festival è stato anche protagonista delle riprese del film “Forever Young” con l’attore Fabrizio Bentivoglio ed il fenomeno del selfie colorato è stato oggetto di studio sociologico. Una vera e propria moda che ha spopolato ovunque e che tappa dopo tappa ha registrato numeri di partecipanti da capogiro. In particolar modo, l’Holi Summer Tour 2017 ha raggiunto la quota record di quasi 200 mila presenze totali. www.holiontour.it