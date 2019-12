Grande Fratello Vip: la vicentina Paola Di Benedetto nel cast

Fervono i preparativi per la nuova edizione del Grande Fratello Vip che andrà in onda a gennaio. Nelle ultime ore è spuntato un nuovo indizio riguardante il cast che lascia ben poco spazio all’immaginazione. Stando ad alcuni commenti riportati sotto l’ultimo post del profilo ufficiale del reality, sembrerebbe che la seconda concorrente ufficiale sia la soubrette di origini vicentine Paola Di Benedetto.

La produzione del reality show di Canale 5 continua a divertirsi con il giochino del vedo non vedo, pubblicando sui suoi profili social foto dei nuovi concorrenti, senza però mostrarli in volto. Stavolta, però, paiono esserci davvero pochi dubbi sulla donna ‘oscurata’: dovrebbe trattarsi proprio di Paola Di Benedetto, l’ex Madre Natura di Ciao Darwin. La didascalia utilizzata a corredo di tale scatto, secondo alcuni, ha dato un chiaro indizio: “Testarda…per natura!”. Anche per la Di Benedetto, per chi non lo sapesse, non sarebbe la prima volta in un reality avendo già partecipato all’Isola dei Famosi.