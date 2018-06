Gardini e Tosetto (FI): “La sicurezza è la vera emergenza”

“Ieri, nel giorno in cui si celebravano i 204 anni di fondazione dell’Arma, siamo venuti a sapere che nella notte di sabato il monumento dedicato ai carabinieri a Schio è stato sfregiato”. “Questa cosa ci addolora profondamente – dicono la capolista di Forza Italia a Vicenza, nonché capogruppo al Parlamento Europeo Elisabetta Gardini e il coordinatore provinciale Matteo Tosetto – ma è anche la conferma che il problema della sicurezza è diventato una vera emergenza. E non c’è dubbio che il Centrodestra sia la parte politica che ha sempre lavorato e insistito sul versante sicurezza con l’obiettivo di rendere le città e i territori più sicuri. Cosa che non fa minimamente la sinistra, che troppo spesso ha ridotto il tema della sicurezza a mera percezione da parte dei cittadini (che naturalmente sbagliano e vanno educati). Basti vedere il degrado a Vicenza dopo 10 anni di giunta Variati. Per questo la sicurezza è un punto centrale del nostro programma – afferma Gardini – con una serie di misure concrete che includono i vigili di quartiere in tutta la città e telecamere di video sorveglianza in tutti i quartieri centrali e periferici. Consapevoli che avere una città sicura vuol dire avere una città restituita ai vicentini che devono potersi muovere in sicurezza e riappropriarsi degli spazi pubblici”.